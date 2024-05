Odrzucili prośbę USA. Nie pomogą Ukrainie

Minister obrony Turcji Yaşar Güler w rozmowie ze stacją CNN poinformował, że "nie ma mowy o eksportowaniu tureckiego systemu S-400 do jakiegokolwiek kraju". Tym samym Ankara odrzuciła prośbę Stanów Zjednoczonych, które wcześniej informowały, że zgodzą się na powrót Turcji do programu dostaw myśliwców F-35 pod warunkiem rezygnacji z zakupionych od Rosji systemów S-400 . Analitycy, na których powołuje się Unian, zwracali wówczas uwagę, że najprawdopodobniej pozbycie się S-400 oznaczałoby przekazanie tej broni Ukrainie.

Pierwsze negocjacje dotyczące możliwości przekazania S-400 Ukraińcom miały odbywać się jeszcze wkrótce po rozpoczęciu konfliktu na wschodzie, w marcu 2022 r. Wtedy jednak rozmowy były nieformalne. Po latach rozmów Turcy poinformowali, że S-400 nie będą eksportowane do żadnego państwa, w tym również do Ukrainy.

Przypomnijmy, że S-400 to systemy, które dotarły do Turcji w 2019 r., co było skutkiem podpisanej dwa lata wcześniej umowy o wartości 2,5 mld dolarów. Sprzęt zakupiony od Rosji okazał się jednocześnie powodem, dla którego Ankara została wykluczona z programu produkcji i dostaw myśliwców F-35 . Choć władze USA proponowały "ugodę" i powrót Turcji do programu pod warunkiem oddania S-400, kraj ze Środkowego Wschodu nie przystał na ten warunek.

S-400 bazuje na starszym S-300, jednak w porównaniu do swojego poprzednika, oferuje większe możliwości. Zasięg tej broni zależy od wykorzystanych pocisków. Minimalnie jest to 40 km, jeśli wyrzutnia korzysta z amunicji 9M96 o wadze ok. 350 kg, zaś maksymalny zasięg szacuje się nawet na ok. 400 km pod warunkiem zastosowania pocisku 40N6 o wadze ok. 1,8 t. System S-400 może też strzelać rakietami, które wykorzystuje do ostrzału starszy system S-300PMU2 Faworit (m.in. 48N6E).