Zaskakujące ruchy Rosjan. Ich okręty wojenne znikają z Morza Czarnego

Rosjanie najwyraźniej starają się chronić okręty, które pozostają na wyposażeniu Floty Czarnomorskiej, odsuwając je z miejsc potencjalnych ataków. Serwis Militarny przypomina, że według danych ukraińskiej marynarki wojennej do tej pory Ukraińcom udało się zniszczyć ok. jedną trzecią jednostek należących do Floty Czarnomorskiej. Wiele z nich padło "ofiarą" ataków dronów Magura 5, a także ukraińskich pocisków RK-360 Neptun.

Flota Czarnomorska boi się o swoje okręty?

Rosyjska Flota Czarnomorska nie ma ostatnio dobrej passy. Ukraińcy nie tracili okazji do atakowania okrętów znajdujących się u wybrzeży Krymu, a dodatkowo sama Marynarka Wojenna Rosji mierzy się z wewnętrznymi problemami. Zwracał na to uwagę m.in. Władysław Szurygin. Rosyjski ekspert wojskowy we wpisie umieszczonym w marcu br. na kanale Telegram informował m.in. o ciągłych modyfikacjach istniejących projektów, co prowadzi do kolejnych opóźnień, a także o kierownictwie sił morskich niezdolnym do właściwej oceny sytuacji i podjęcia niezbędnych decyzji. W tym samym czasie ówczesny minister obrony Wielkiej Brytanii na platformie X donosił, że Flota Czarnomorska "jest obecnie funkcjonalnie nieaktywna".

Serwis Militarny, że wcześniejsze decyzje o wycofywaniu rosyjskich okrętów z Krymu miały związek z obawami przed kolejnymi atakami dronów, głównie Magura V. Te urządzenia według analityków z "Political Science and Security Studies Journal" od początku konfliktu uderzyły łącznie w 14 okrętów, z czego aż 8 zostało przez nie zniszczonych. Magura V został tak zaprojektowany, że nadaje się do wykonywania różnorodnych misji, w tym prowadzenia obserwacji, rozpoznania, czy uderzeń bojowych. Na jego skuteczność wpływ mają duża manewrowość i możliwość zdalnego uruchomienia. Dron o długości ponad 5 m może poruszać się z prędkością sięgającą 2 węzłów, jego zasięg szacuje się na ok. 833 km, a maksymalną ładowność na 320 kg.

Innym zagrożeniem, które czeka na okręty Floty Czarnomorskiej są pociski RK-360 Neptun, opracowane przez ukraińskie biuro projektowe Łucz. Jest to broń dość uniwersalna, stworzona z myślą o niszczeniu dużych okrętów wojennych, w tym lotniskowców i okrętów desantowych. Jej obsługę ułatwia fakt, że Neptuny nadają się do wystrzelenia z wyrzutni naziemnych, pokładów okrętów czy platform powietrznych. Sam pocisk ma masę 870 kg (sama głowica bojowa ma masę 150), a jego zasięg szacuje się na 280 km. Neptun może poruszać się z prędkością sięgającą nawet 900 km/h i manewrować, aby zmylić obronę przeciwrakietową wroga.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski