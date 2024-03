Flota Czarnomorska "jest obecnie funkcjonalnie nieaktywna". Rosjanie mają spory problem

Ta strategia nie chroni jej jednak przed kolejnymi atakami. Tak samo, jak ostatnia zmiana dowództwa Floty Czarnomorskiej. Były ambasador USA w Ukrainie Steven Pifer napisał nawet na platformie X: "Ukraina wita nowego dowódcę rosyjskiej marynarki wojennej atakami na dwa kolejne okręty Floty Czarnomorskiej". Chodzi o uderzenia we wspomniane Jamał i Azow. Na razie dokładna skala zniszczeń okrętów nie jest znana, ale jednostki najprawdopodobniej długo nie wrócą do służby (o ile w ogóle wrócą).

Wiadomo jednak, że w tym przypadku Ukraińcy sięgnęli po pociski Storm Shadow. Są to konwencjonalne, taktyczne pocisk manewrujące dalekiego zasięgu. Ich masa to 1300 kg (w tym masa samej głowicy wynosi 450 kg), a długość ok. 5 m. Pocisk może poruszać się z prędkością sięgającą 1000 km/h i atakować cele oddalone nawet o 250 km. Mogą to być np. bazy lotnicze, ważne węzły komunikacyjne, czy właśnie obiekty portowe. Storm Shadow sprawdzają się w każdych warunkach, a ich duża prędkość oraz możliwość lotu na niskim pułapie sprawiają, że są trudne do wykrycia.