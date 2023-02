Zapomniane czołgi z Austrii. 112 lekkich SK-105 czeka w magazynie na decyzję Wiednia

Neutralny status Austrii sprawił, że szukając przed laty sprzętu dla swoich jednostek pancernych, kraj ten postawił na dość nietypową konstrukcję: lekki czołg SK-105. Był to sprzęt opracowany z myślą o specyficznych, austriackich warunkach – miał służyć do obrony kraju przed ewentualnym atakiem Sowietów, a jego konstrukcja została zoptymalizowana do jednego celu: niszczenia rosyjskich czołgów.