Żaden dron się nie przeciśnie? Ważna inwestycja Ukraińców

Według ministra infrastruktury Ołeksandra Kubrakowa, tylko w maju Rosja wystrzeliła na Ukrainę co najmniej 400 dronów Shahed, od września ubiegłego roku około 1200, dodał.

Obrona powietrzna była słabym punktem ukraińskiej armii i jest jednym z głównych obszarów, w których Ukraina zwraca się o wsparcie do międzynarodowych sojuszników. Podczas gdy dostarczane przez Zachód systemy obrony powietrznej, takie jak wyprodukowany w USA Patriot , pomagają Ukrainie chronić swoje niebo, wsparcie wciąż nie jest wystarczające , pisze The Kyiv Independent.

"Naszym zadaniem jest maksymalizacja wsparcia dla specjalistów, stworzenie warunków do masowej produkcji systemów alternatywnych przeciwko irańskim dronom Shahed" – powiedział Kubrakow.

"Wsparcie Ukrainy kolejnymi systemami obrony przeciwlotniczej wymaga dziś największego rozbudowania" – twierdzi gen. Christian Freuding cytowany przez portal dw.com. To słowa, które wypowiedział w związku z informacją o przekazaniu do Kijowa 45 samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard . Sami Ukraińcy są świadomi, jak istotnym elementem wojny jest bezpieczne niebo – szczególnie, kiedy Rosjanie prowadzą ataki z użyciem dronów Shahed.

Rzeczona broń (Shahed-136) jest opracowanym w Iranie bezzałogowcem, o którym wiadomo, że mierzy ok. 3,5 metra długości. Rozpiętość skrzydeł sięga 2,5 metra, natomiast głowica bojowa waży do 40 kg. Napędzane silnikiem Limbach L550E, który generuje moc 50 KM maszyny są w stanie rozpędzić się do prędkości maksymalnej 185 km/h i mają zasięg przekraczający 1000 km, choć niektóre źródła mówią o nawet 2500 km.