Wkrótce ruszą po Rosjan. Niemieckie potwory czekają na zwarcie

"Kolejnych 30 dział Gepard powinno zostać dostarczonych Ukrainie do końca roku we współpracy z USA" – mówił gen. Christian Freuding. Ogłoszone wsparcie jest istotne ze względu na to, że obrona przeciwlotnicza obrońców wymaga dziś – zdaniem generała – największego rozbudowania.

Z uwagi na zastosowanie maszyny, zmieniono układ opancerzenia w porównaniu z Leopardem "jedynką". Gepard ma ochraniać załogę przed atakami z powietrza i to górne elementy pancerza zostały wzmocnione (grubość do 70 mm). Producent umieścił dwie armaty przeciwlotnicze kal. 35 mm KDA produkowane przez firmę Oerlikon – po jednej z każdej strony wieży.

IRIS-T SLM jest z kolei zaawansowanym systemem obrony powietrza. Pozwala eliminować cele oddalone nawet o 40 km na pułapie do 20 km. Jak wyjaśniał wcześniej dziennikarz WP Mateusz Tomczak, "to broń typu odpal i zapomnij" .

Dodatkowe sześć zestawów, które wkrótce trafią do Ukrainy sprawią, że tamtejsze niebo będzie bezpieczniejsze. Odpowiadają za to przede wszystkim pociski zdolne do pionowego startu, które osiągają prędkość do 3 Ma. Rakiety z głowicami termowizyjnymi IR z wysoką skutecznością lokalizują i naprowadzają na cel.