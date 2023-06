Rosjanie nie wiedzą, czym jest Patriot? Ukraińcy mają wątpliwości

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy płk Jurij Ihnat podczas wystąpienia w ukraińskiej telewizji zaznaczył, że Kijów otrzymał od sojuszników dwie dywizje systemu Patriot . Wyjaśnił również, że dywizja składa się z centrum dowodzenia, stacji radarowej, czyli radaru dostarczającego informacji o celach powietrznych, oraz do ośmiu wyrzutni, o czym donosi Defence Express. Ihnat zasugerował też, że być może Putin miał na myśli wyrzutnie, kiedy mówił o pięciu "zniszczonych" systemach.

Może sami nie wiedzą, czym jest Patriot i z czego się składa. I dlatego każdego dnia go "niszczą". Chcę zapewnić, że Patriot działa.

Wypowiedzi Rosjan oraz podejmowane przez nich działania sugerują, że amerykański system obrony powietrznej Patriot, który działa w Ukrainie, znajduje się wysoko na liście ich celów do eliminacji. Podobnie, jak i inny system wyprodukowany w USA, czyli HIMARS. Od momentu dostarczenia Patriotów do Ukrainy, czyli od kwietnia br. Kreml podjął co najmniej kilka prób ich zniszczenia. Na początku maja informowaliśmy o ataku przy pomocy pocisku hipersonicznego Ch-47M2 Kindżał. Atak zakończył się fiaskiem, a pocisk został przechwycony właśnie przez system Patriot. Również w maju Pentagon donosi o naprawie systemu Patriot, który został nieznacznie uszkodzony w Ukrainie.