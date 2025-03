Zachwycające zdjęcia zachodu słońca z Księżyca. Pomogą rozwiązać tajemnicę

Historyczny powrót człowieka na Księżyc coraz bliżej. NASA kontynuuje swoje badania naukowe po zakończeniu pierwszej misji księżycowej Firefly Aerospace. Prywatny lądownik Blue Ghost, należący do firmy Firefly Aerospace z USA, na koniec swojej pierwszej dwumiesięcznej misji uchwycił niezwykłe obrazy z zachodu słońca na Księżycu w wysokiej rozdzielczości. NASA ma nadzieję, że pomoże to rozwikłać zagadkę tajemniczej "mgiełki", po raz pierwszy zaobserwowanej na Księżycu w latach 60. XX wieku.

Prywatny lądownik Blue Ghost, choć z Ziemi wyruszył 15 stycznia to przebywał na Srebrnym Globie od 2 do 16 marca, dostarczając na jego powierzchnię 10 instrumentów naukowych i technologicznych NASA do basenu Mare Crisium na północno-wschodniej, bliskiej stronie Księżyca. Firma Firefly Aerospace stała się pierwszą prywatną firmą, która wylądowała robotycznym statkiem kosmicznym w pozycji pionowej na Księżycu.