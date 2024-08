Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Źródło zdjęć: © University of Manchester | Conor Mash, ESA

"Drzwi" na Księżycu. Tajemnicze wejście do wnętrza

Naukowcy informują o odkryciu tajemniczych "drzwi wejściowych" do ogromnej jaskini na Księżycu. Dzięki nim mogą lepiej poznać procesy wulkaniczne zachodzące na Srebrnym Globie.

– Znaleźliśmy coś w rodzaju frontowych drzwi do wejścia pod powierzchnię Księżyca – mówił główny autor badania Leonardo Carrer z Uniwersytety w Trento we Włoszech. Naukowiec zwraca uwagę, że dostęp do wnętrza satelity Ziemi jest interesującym miejscem pod kątem prowadzenia w przyszłości robotycznych eksploracji. Jednocześnie "drzwi" na Księżycu mają dostarczyć wiele informacji na temat wulkanizmu Srebrnego Globu.

"Drzwi" do wnętrza Księżyca

Uczeni już od dawna podejrzewali, że Księżyc jest miejscem pełnym formacji wulkanicznych, w tym m.in. tuneli lawowych. Podobne miejsca znajdują się też na Ziemi. Na Księżycu zidentyfikowano do tej pory ponad 200 dołów, w których skały i regolit zapadły się na nieznane głębokości.

Z badań prowadzonych przez Leonardo Carrera wynika, że jeden z tych dołów w obszarze Morza Spokoju (Mare Tranquillitatis) zapadł się i utworzył podziemny kanał jaskiniowy, do którego można dostać się z powierzchni Księżyca.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jaskinie na Srebrnym Globie, tj. zapadnięcia powierzchni, są dla naukowców cennym dowodem, który potwierdza istnienie tuneli lawowych. Są one najbardziej przekonującymi formacjami zaraz obok księżycowych dołów i eliptycznych kraterów. Dlatego też Carrer postanowił zbadać ze swoim zespołem dokładniej to, co skrywają nowo odkryte "drzwi" na Księżycu.

Wraz z Lorenzo Bruzzone postanowił podjąć próbę zmapowania ukrytej jaskini za pomocą orbitalnych instrumentów radarowych z syntetyczną aperturą (SAR) – czytamy na portalu Live Science. Dane SAR naukowcy wykorzystali do stworzenia trójwymiarowych rekonstrukcji dwóch ziemskich jaskiń w pobliżu ich wejść.

Sięga na głębokość nawet 175 metrów

– Mogliśmy wykryć odbicie, które wyraźnie dowodziło, że na dnie znajduje się otwór i wejście do jaskini, która prawdopodobnie jest częścią tunelu lawowego – wyjaśnia Buzzone. Wykorzystując specjalny model komputerowy, ustalono, że wejście na Księżycu ma co najmniej 45 m szerokości i sięga na głębokość 135-175 m pod powierzchnię Księżyca.

– Analiza z pewnością wskazuje, że istnieje przejście, które sięga głębiej, niż byliśmy w stanie zobaczyć – uważa kolejny naukowiec uczestniczący w badaniu, Robert Wagner z Arizona State Univeristy w Tampie. Kolejnym krokiem, który wobec odkrycia chcą podjąć uczeni, jest wysłanie misji do nowych "drzwi" na Księżycu, aby wejść do środka i bezpośrednio zbadać wnętrze jaskini.

Carrer i Bruzzone – jak podaje Live Science – są podekscytowani poznaniem historii geologicznej Księżyca. Wspomniana jaskinia może im w tym znacznie pomóc – zdaniem naukowców to właśnie wewnątrz jaskini i na skałach osłoniętych przed erozją i zmianami spowodowanymi przez wiatr słoneczny mogą znaleźć to, co ważne dla ich pracy naukowej.

– Badanie tamtejszych skał, które nie zostały zmienione przez szorstką powierzchnię, może dać wiele informacji na temat wulkanizmu księżycowego – uważa Carrer. Naukowiec nie wyklucza też, że podczas dalszych badań uda się znaleźć nienaruszoną rurę lawową, w której niegdyś poruszała się i osiadała księżycowa magma.

Zobacz także Rekin z Trójkąta Bermudzkiego. Naukowcy załamują ręce

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski