Zniszczyli potężną broń Rosji. Była prezentem od jej sojusznika

System artyleryjski Koksan to jedno z bardziej tajemniczych dział samobieżnych, jakie pojawiły się na współczesnym polu walki. Wywodzi się z Korei Północnej, a jego pełna nazwa to właściwie 170 mm Koksan M1978. Broń została po raz pierwszy zaprezentowana światu w końcówce lat 70., podczas parady wojskowej w Pjongjangu, stąd zresztą oznaczenie "M1978" – odnoszące się do daty jej debiutu.

Działo to wyróżnia się przede wszystkim kalibrem – 170 mm, co jest dość nietypowym rozwiązaniem, odbiegającym od standardów stosowanych przez większość armii świata. Koksan oparty jest na podwoziu czołgu T-55 lub jego lokalnej, północnokoreańskiej wersji, jednak wieża została całkowicie usunięta, a zamiast niej zamontowano potężne działo o długiej lufie, wspierane masywnymi podporami.

Standardowy zasięg ognia Koksan wynosi ok. 40 km przy użyciu klasycznych pocisków odłamkowo-burzących. Co więcej, według dostępnych informacji, istnieje możliwość użycia pocisków rakietowo wspomaganych (RAP), które pozwalają zwiększyć zasięg nawet do 60 km. System nie posiada jednak automatycznego systemu ładowania, co oznacza konieczność ręcznego ładowania ciężkich pocisków – to poważne ograniczenie, szczególnie w kontekście szybkości prowadzenia ognia. Maksymalna szybkostrzelność oceniana jest na jeden-dwa strzały na minutę.