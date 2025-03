Pierwsze systemy TITAN dla US Army. Rewolucja AI wesprze dowódców

Jak podaje portal Defense News Palantir Technologies ogłosiło, że dostarczyło pierwsze dwa systemy Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN) dla US Army. Systemy te mają na celu wzmocnienie połączenia między sensorami zbierającymi dane a bronią i decydentami na polu walki, co poprawi precyzję i szybkość prowadzenia ognia na dużą odległość.

W marcu 2024 roku US Army przyznała Palantir Technologies kontrakt o wartości 178 mln dolarów na budowę dziesięciu systemów TITAN nowej generacji. Firma zakończyła pierwszą fazę projektu na czas i w ramach budżetu, co jest istotnym krokiem w modernizacji amerykańskich sił zbrojnych.

Palantir planuje zakończyć dostawę wszystkich dziesięciu systemów do 2026 roku, a po tym czasie armia zdecyduje, czy przejść do pełnej produkcji. Szacuje się, że US Army może zakupić od 100 do 150 egzemplarzy. W ramach obecnego kontraktu pięć systemów będzie zaawansowanymi wariantami, które mogą zostać zintegrowane z ciężarówkami taktycznymi i są w stanie odbierać dane z satelitów.