Intensywne prace geologiczne na Pomorzu. Budowa elektrowni jądrowej postępuje

"Na wiosnę planujemy przystąpić do poszerzenia prac geologicznych na pełen obszar przyszłej elektrowni, czyli na prawie 400 ha. Jednocześnie będziemy już prowadzili badania morskie, które umożliwią nam przygotowanie przyszłego projektu instalacji zasilania wodą chłodzącą naszego projektu i zrzutu wody gorącej"

Wokół placu budowy partnerzy przygotowują niezbędne zaplecze, które umożliwi sprawne prowadzenie procesu budowy elektrowni . "Mówimy o wszystkich drogach dojazdowych, o kolei, bocznicy, morskim terminalu rozładunkowym oraz o stacjach i liniach energetycznych. Front tych robót został zwymiarowany finansowo na kwotę przeszło 5 mld zł, co dowodzi skali przedsięwzięć, z którymi się mierzymy" – powiedział prezes PEJ.

Projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce zyskał szerokie poparcie polityczne. Zarówno Sejm, jak i Senat niemal jednogłośnie przyjęły ustawę gwarantującą dofinansowanie dla PEJ, co stanowi około 30 proc. wartości przyszłej elektrowni. Ustawa czeka na podpis prezydenta, ale już teraz uznawana jest za przesądzoną. Dodatkowo, zabezpieczono finansowanie z amerykańskiej agencji kredytów eksportowych EXIM oraz innych agencji kredytowych państw dostawców technologii.

Wstępne informacje dotyczące finansowania projektu wskazują, że agencje są gotowe zapewnić ponad 90 miliardów złotych na jego realizację. Piotr Piela podkreślił, że jest to mocny dowód na zaufanie instytucji finansujących do sukcesu przedsięwzięcia, co utwierdza ich w przekonaniu, że obecne działania mają dużą szansę na pełną realizację.