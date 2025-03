Te misje nie musiały się nie udać. Największe problemy lotów kosmicznych

Niewiele misji może pochwalić się takim sukcesem jak działające od 48 lat sondy Voyager 1 i 2, dziś znajdujące się na obrzeżach Układu Słonecznego. Nawet misja teleskopu Hubble'a miała potknięcia na początku. Źle skalibrowany sensor w aparaturze kontrolującej szlifowanie zwierciadła zmusił NASA do jego naprawy na orbicie w 1993 r.

W 2004 r. ze względu na odwrotnie zainstalowane akcelerometry nie otworzyły się spadochrony kapsuły Genesis z próbkami wiatru słonecznego. Rozbiła się w Utah. A wystarczyłby solidniejszy nadzór nad procedurami, poprawna komunikacja, dokładniejsza kontrola oprogramowania, by uniknąć problemów. Nie wszystko jednak da się przewidzieć.

To fakt, który warto sobie przyswoić. I nie chodzi tu o tak absurdalne pomyłki jak niesprawna antena komunikacyjna wysokiej mocy, której w 1989 r. nie mogła otworzyć na orbicie lecąca na Jowisza sonda Galileo. Misja sondy była opóźniona o kilka lat ze względu na katastrofę wahadłowca Challenger . Przez ten czas wyschły smary w elementach mechanicznych sondy.

Problem w tym, że każdy pojazd, który poleci w kosmos, czy to będzie orbiter, łazik lub sonda, przechodzi podczas budowy liczne testy. Budowane są w tym celu różne modele danego pojazdu, które mają za zadanie sprawdzić własności termiczne, strukturalne, lotne. Testom podlega także pojazd, który poleci. W międzyczasie jest wielokrotnie rozbierany i składany, a nawet transportowany pomiędzy różnymi laboratoriami. W końcu jakaś część może ulec nadmiernemu zużyciu, którego nie przewidzimy, a które ujawni się dopiero w kosmosie.

Fakt, że już w 1969 r. człowiek chodził po Księżycu, to w dużym stopniu wynik szczęścia, skoncentrowania się na konkretnym celu i dużych pieniędzy. NASA w czasach programu Gemini i Apollo miała roczny budżet trzykrotnie większy niż obecne 25 miliardów dolarów, a przecież administracja Donalda Trumpa chce go zredukować nawet o 50 proc.

Firmy prywatne zaangażowane w eksploracje kosmosu zajmują się tym od niedawna, a wsparcie osób, które przeszły do nich z NASA lub innych instytucji rządowych, nie gwarantuje od razu sukcesu. Nie da się przetransferować całej wiedzy, a wcześniejsze sukcesy wcale nie oznaczają, że wszystko było dobrze. Wcześniej mogło dopisać szczęście, a krytyczny błąd dał o sobie znać dopiero teraz jako konsekwencja modyfikacji udanego wcześniej projektu. Duża liczba sukcesów NASA podczas eksploracji powierzchni Marsa nie zmienia faktu, że 40 proc. z misji się nie powiodło.

Główny naukowiec misji łazików marsjańskich z 2004 r. Steve Squyres, dziś pracujący dla Blue Origin, podkreślał rolę intensywnych testów, mówiąc: "Lepiej nie wysyłać misji, niż wysłać taką, która będzie skazana na porażkę". Lecz wciąż każda misja w kosmos to niewiadoma, tak jak w czasach Apollo. Problem może pojawić się na każdym etapie.

Europejski lądownik Beagle w 2003 r. wylądował na Marsie, ale nie otworzyły się jego panele słoneczne i zabrakło energii. 13 lat później europejski lądownik Schiaparelli rozbił się, bo pojazd błędnie ocenił wysokość. W 2023 r. japoński lądownik księżycowy Hakuto-R źle rozpoznał krawędź krateru i błędnie zaordynował uruchomienie silników hamujących, co doprowadziło do jego rozbicia się. Konto księżycowych porażek w 2025 r. powiększył lądownik Athena (Intuitive Machines). Zawiodły laserowe dalmierze, a pojazd osiadł nie tylko bokiem, ale zsunął się w ciemny krater, co uniemożliwiło generowanie energii.