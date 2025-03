Niebywały wyczyn Ukraińca. Zestrzelił z karabinu wyborowego groźną broń

Zgodnie z opublikowanym materiałem wideo strzelec potrzebował zaledwie kilku strzałów, aby trafić w rosyjskiego drona typu Mavic, który mógł być używany do rozpoznania lub koordynacji działań sił rosyjskich.

Zestrzelenia najpewniej strzelec wyborowy lub snajper dokonał z popularnego w Ukrainie karabinu Zbroyar UR-10, znanego również jako UAR-10. Jest to lokalna wersja amerykańskiego Armalite AR-10, wprowadzona do uzbrojenia w 2018 roku jako następca karabinów SWD . UR-10 wykorzystuje amunicję kal. 7,62x51 mm NATO /.308 Winchester i jest zasilany z magazynków o pojemności kolejno 10, 20 lub 25 nabojów.

Karabin UR-10 charakteryzuje się wysoką precyzją, osiągając poziom 1 MOA lub lepiej. W sporej mierze odpowiada za to 20-calowa lufa, dostarczana Ukraińcom przez amerykańską firmę Daniel Defense. UR-10 może skutecznie razić cele na dystansie do 1000 metrów w sprawnych rękach.

Jego zasada działania opiera się o system gazowy z bezpośrednim odprowadzaniem gazów prochowych na suwadło, co zwiększa celność w porównaniu do konstrukcji z tłokiem. Jednak efektem ubocznym jest konieczność większej dbałości o czystość broni przez użytkownika w celu niezawodnego działania. Karabin jest używany przez ukraińskich snajperów, w tym słynną "Ugoliok", co potwierdza jego skuteczność na polu walki.