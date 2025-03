Niemcy się zbroją. Bundeswehra otrzyma miliony sztuk cennej broni

Jak podaje portal ESUT, Bundeswehra, po uzyskaniu zgody komisji budżetowej Bundestagu, zawarła z firmą Diehl Defence umowę ramową na dostawę do 2,45 mln granatów DM51 wraz z zapalnikami DM82. W ramach umowy 557,4 tys. granatów ma zostać dostarczonych w latach 2025-2027.

Na ten cel przeznaczono 45,4 mln euro z funduszu specjalnego Bundeswehry. Umowa ramowa obowiązuje do 2031 r., jednak nie określono jej pełnego budżetu. Szacuje się, że całkowity koszt może wynieść co najmniej 155 mln euro.

Granaty DM51 to uniwersalne niemieckie granaty ręczne, które mogą pełnić funkcję zarówno ofensywną, jak i defensywną. Produkowane przez firmę Diehl, są standardowym wyposażeniem Bundeswehry od 1974 roku i składają się z trzech części: nakładki odłamkowej, granatu zaczepnego i zapalnika DM82, który działa ze zwłoką 3-5 sekund.

Śmiertelny promień rażenia wersji zaczepnej wynosi około 10 metrów, a po zamontowaniu nakładki zasięg rażenia odłamków wzrasta nawet do 100 metrów, co czyni je skutecznymi w różnych scenariuszach bojowych. Warto też zaznaczyć, że konwersja granatu DM51 do danej funkcji zajmuje chwilę.