Jakość nasienia powiązana z długowiecznością

Naukowcy w swoich pracach przeanalizowali dane od 78 284 mężczyzn zbierane w latach 1965–2015 przez publiczne laboratorium w Kopenhadze. Mężczyźni oddawali swoje nasienie do badań głównie z powodów obaw dotyczących płodności. Jakość nasienia była bardzo zróżnicowana, od bardzo wysokiej do przypadków, w których niemal nie było plemników. Pomiary obejmowały objętość nasienia, stężenie plemników, ich ruchliwość i kształt.

Dane dotyczące nasienia badacze dopasowali do poszczególnych osób i sprawdzili w rejestrach, ile z nich zmarło i z jakiej przyczyny. W ciągu okresu obserwacji odnotowano 8600 zgonów, co stanowi 11 proc. grupy. W całej kohorcie 59 657 mężczyzn oddało próbki nasienia w latach 1987–2015 – dla tej grupy dostępnych było więcej informacji, w tym poziom wykształcenia jako wskaźnik statusu społeczno-ekonomicznego i diagnozy schorzeń w ciągu dziesięciu lat poprzedzających oddanie próbki.

– Obliczyliśmy oczekiwaną długość życia mężczyzn na podstawie jakości ich nasienia i odkryliśmy, że mężczyźni o najlepszej jakości mogli spodziewać się, że będą żyć średnio dwa do trzech lat dłużej niż mężczyźni o najniższej jakości nasienia. W wartościach bezwzględnych mężczyźni z całkowitą liczbą ruchliwych plemników przekraczającą 120 milionów żyli o 2,7 roku dłużej niż mężczyźni z całkowitą liczbą ruchliwych plemników od 0 do 5 milionów. Im niższa jakość nasienia, tym niższa oczekiwana długość życia. Powiązania tego nie udało się wyjaśnić żadnymi chorobami w ciągu dziesięciu lat przed oddaniem nasienia ani poziomem wykształcenia mężczyzn – powiedziała Priskorn.

– Oceny płodności, które są zwykle przeprowadzane, gdy mężczyźni są stosunkowo młodzi, mogłyby służyć jako okazja do wykrywania i łagodzenia ryzyka innych problemów zdrowotnych w dłuższej perspektywie. W bieżącym badaniu nie analizowaliśmy, czy słaba jakość nasienia była związana z wcześniejszymi zgonami z określonych przyczyn, takich jak rak lub choroby serca, i jest to coś, co będziemy badać w przyszłości. Wykorzystując inne grupy mężczyzn, spróbujemy również zidentyfikować istotne biomarkery, które mogą identyfikować podgrupy mężczyzn o zwiększonym ryzyku. Jest to kluczowe dla zainicjowania odpowiednich strategii zapobiegawczych – podkreślił dr Jørgensen.