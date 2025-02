Blue Ghost, należący do firmy Firefly Aerospace, naszpikowany sprzętem badawczym, mknie ku Księżycowi z jasną misją: ma zbadać ciemną stronę Księżyca. Dane, które dostarczy pozwolą na przygotowanie planowanych misji z udziałem ludzi. Na nagraniach widać naszą planetę, od której stopniowo się oddala oraz zbliżenia na rozległe kratery Księżyca.

Takich zdjęć i filmów Ziemi z kosmosu nie widzieliśmy już dawno

Misja Blue Ghost Mission 1 — znana również jako Ghost Riders in the Sky - jest prowadzona przez Firefly Aerospace. Statek dostarczy 10 instrumentów naukowych i technologicznych na powierzchnię Księżyca. Obecnie przeprowadza szereg manewrów w celu obniżenia swojej orbity wokół Księżyca i kontynuuje swój kurs do regionu Mare Crisium na powierzchni Księżyca, gdzie planuje wylądować 2 marca. Firma opublikowała właśnie najnowsze materiały, które dotarły na Ziemię.













[1/7] Ziemia widziana z kosmosu, lądownik księżycowy Blue Ghost, 2025 Źródło zdjęć: © Firefly Aerospace

Za "niebieskiego ducha" odpowiada Firefly Aerospace, prywatna firma zajmująca się technologią kosmiczną. Choć ta misja jest finansowana w ramach inicjatywy NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), co oznacza, że NASA płaci za usługę dostarczenia ładunków na Księżyc, to sam lądownik należy do Firefly Aerospace. I to ta firma odpowiada za jego rozwój, budowę i operacje. To, że NASA zleca misje prywatnym firmom, zamiast budować własne statki – to część strategii komercjalizacji lotów księżycowych. Firefly Aerospace jest jednym z wielu prywatnych podmiotów, które uczestniczą w tej inicjatywie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Niezwykła misja trwa już ponad miesiąc

Blue Ghost wystartował z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego NASA 15 stycznia 2025 r. Przez kilka kolejnych tygodni lądownik księżycowy okrążył Ziemię kilka razy, a następnie uruchomił silniki, by rozpocząć czterodniową podróż na Księżyc. Po drodze statek zrobił kilka zdjęć, aby przetestować swoje aparaty, w tym kilka "selfie" z Ziemią.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

13 lutego Blue Ghost znalazł się już na orbicie Księżyca, na której pozostanie do planowanej próby lądowania na Księżycu 2 marca. Udało mu się już zarejestrować na zdjęciach i nagraniach niewidoczną stronę Księżyca z odległości około 120 km od jej powierzchni. To z pewnością historyczne wydarzenie, bo jeśli uda mu się wylądować, będzie drugim prywatnym statkiem księżycowym, który pojawi się na powierzchni naszego naturalnego satelity. Wcześniej dokonał tego lądownik Odysseus firmy Intuitive Machines (z siedzibą w Houston), który dotarł na Księżyc rok temu - w lutym 2024 r.

Blue Ghost robi grunt dla księżycowych misji załogowych

Na pokładzie lądownika Blue Ghost NASA umieściła szereg zaawansowanej aparatury. Celem misji jest zbadanie przepływu ciepła z wnętrza Księżyca, interakcji między pióropuszem a powierzchnią oraz badanie pola elektrycznego i magnetycznego skorupy. Dodatkowo wykonywane będą zdjęcia rentgenowskie magnetosfery Ziemi. W planach są też testy takich technologii, jak pobieranie i przyleganie regolitu, odporność komputerów na promieniowanie i ograniczenie pyłu za pomocą pól elektrodynamicznych.

Misja, która trwa 14 dni, ma pomóc w przyszłym planowaniu załogowych podróży na Księżyc. Kulminacyjnym momentem będzie wykonanie obrazów w wysokiej rozdzielczości zaćmienia, gdy Ziemia zasłoni Słońce nad horyzontem Księżyca, co jest planowane na 14 marca.

Mission 1 Blue Ghost, 2025 © Firefly Aerospace