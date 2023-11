Zablokowali pomoc dla Ukrainy. Na front mogła trafić cenna amunicja

Jak podała słowacka agencja TARS, pakiet miał zawierać m.in. 4 mln sztuk amunicji kal. 7,62 mm, 5172 pociski kal. 125 mm do dział czołgowych, 1200 min oraz 140 pocisków przeciwlotniczych dla systemów obrony powietrznej Kub. To poradziecki sprzęt, który Ukraińcy mieli w swoich zapasach, a dodatkowo otrzymali kolejne zestawy tego typu z Zachodu. Kub pozwala na zwalczanie celów na dystansie do 24 km i pułapie do 14 km. Dodatkowo w skład pakietu miało wejść osiem moździerzy (nie sprecyzowano, o jakie konkretnie chodzi).