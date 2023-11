Już się z tym nie kryją. Rosja zwiększa produkcję dronów Shahed

Ukraiński wywiad nie ma wątpliwości co do tego, że Rosjanom udaje się realizować działania zmierzające do zwiększenia produkcji dronów Shahed. To stosunkowo tania, prosta w budowie broń, która już teraz jest wykorzystywana na szeroką skalę do ataków nie tylko na cele wojskowe, ale również na obiekty infrastruktury krytycznej i ludność cywilną.