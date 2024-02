Zabija wszystko, co żywe. Ukraińcy zamienili go we wrak

Mimo opuszczenia przez Ukraińców Awdijiwki to ciągle są prowadzone walki w jej okolicach i trwa polowanie na groźne cele. Do tej kategorii definitywnie zaliczają się systemy TOS-1A wystrzeliwujące potężne rakiety z głowicą termobaryczną unicestwiającą wszystko, co żyje w miejscu trafienia.

Broń termobaryczna — "ubogi kuzyn broni jądrowej"

Rosyjskie systemy TOS-1A wprowadzone do uzbrojenia rosyjskiej armii podczas radzieckiej interwencji w Afganistanie są idealnie przystosowane do eliminowania siły żywej na dużych obszarach, zarówno z polowych fortyfikacji, jak i z zabudowań.

Na podwoziu czołgu T-72 zamontowano wyrzutnię dla 24 niekierowanych rakiet kal. 220 mm, z których każda zawiera 45 kg termobarycznego ładunku wybuchowego, co zapewnia im ogromną siłę rażenia.

Ładunki termobaryczne różnią się od tradycyjnych ładunków wybuchowych brakiem tlenu w swojej strukturze; pobierają go z otaczającego powietrza. To sprawia, że przy tej samej masie, zawierają one znacznie więcej środka aktywnego. Bezpośrednio przed eksplozją, ładunek termobaryczny jest rozprowadzany w powietrzu w formie aerozolu, a detonacja mieszanki wybuchowej następuje z opóźnieniem.

Podczas eksplozji w "strefie zero" temperatura może wzrosnąć do nawet 3000 stopni Celsjusza, a cały tlen w okolicy jest zużywany, co tworzy próżnię. Efektem jest także fala uderzeniowa, zdolna uszkodzić nawet poszycie samolotów, która dodatkowo wraca ze względu na powstałą próżnię, wywołując skoki ciśnienia sięgające nawet kilkuset kilogramów na centymetr kwadratowy.

Takie skoki ciśnienia uszkadzają tkanki miękkie, jak płuca, skazując osoby przebywające w strefie rażenia na bolesną i powolną śmierć, jeśli przetrwają inne efekty eksplozji. W pomieszczeniach zamkniętych, gdzie fale wpadają w rezonans, destrukcyjny efekt jest potęgowany.

Broń termobaryczna, ze względu na efekty zbliżone do broni nuklearnej, ale bez promieniowania, określana jest mianem "ubogiego kuzyna broni jądrowej". Jednak duży minus systemu TOS-1A stanowi jego maksymalny zasięg rażenia wynoszący 6 km, co naraża go na zniszczenie. Wystarczy zainicjować za pomocą drona FPV czy odłamków artyleryjskich wybuch jednej z rakiet, by doprowadzić do ogromnej eksplozji.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski