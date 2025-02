Z wody wyłonił się nowy cypel. Nowa atrakcja na Mierzei Wiślanej

Trzeci cypel na Pomorzu to dzieło przyrody. "Dziennik Bałtycki" podkreśla, że nowa formacja w Mikoszewie powstała dzięki działaniu sztormów i prądów morskich, które naniosły piasek tworząc widoczną formację. Miejsce to, zlokalizowane na terenie rezerwatu założonego w 1991 roku, jest schronieniem dla morskich ptaków i fok, co dodatkowo przyciąga miłośników przyrody. Mikoszewo jest znane także z fok, które są jej częstymi gośćmi na plażach.