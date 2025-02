Polska zyska nowy ląd. Wyspa Estyjska na Zatoce Wiślanej wciąż rośnie

Jak widać na najnowszych zdjęciach i filmach, oprócz samego "pierścienia" na jej obrzeżach zaczyna tworzyć się ląd. Do zasypu grobli ma zostać użyte milion ton piasku, co wypełniłoby ok. 37 tys. samochodów ciężarowych. Poza tym do jej budowy użyto ok. 140 tys. ton kamienia hydrotechnicznego, co wypełniłoby 3,5 tys. wagonów kolejowych. Jak informuje Urząd Morski w Gdyni, wyspa "przeżyła" już kilka zim z pochodem lodu, co udowodniło, że wybrana konstrukcja i zaprojektowane przekroje spełniły swoje zadanie i może ona być bezpiecznie użytkowana przez następne lata.