Piana morska w Bałtyku pełna groźnych chemikaliów. Normy przekroczone 4000 razy

Jak informuje Greenpeace, udało im się pobrać łącznie dziewięć próbek w listopadzie i styczniu na niemieckich wyspach Norderney i Sylt, w Sankt Peter-Ording oraz w Boltenhagen i Kühlungsborn nad Bałtykiem. Wyniki wykazały, że poziomy PFAS przekraczały duńskie normy od 290 do nawet 3777 razy .

Grupa PFAS obejmuje ponad 10 tys. chemikaliów – wskazuje Greenpeace. PFAS to związki perfluoroalkilowe oraz polifluoroalkilowe, są odporne na wodę i tłuszcz i przez to szeroko stosowane w produkcji, m.in. odzieży wodoodpornej, artykułów spożywczych oraz materiałów - takich jak papier do pieczenia, farby, kleje, izolacje przewodów elektrycznych, detergenty, kosmetyki, a także w produktach medycznych i elektronice.