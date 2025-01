Inteligentne ptaki okradły turystów. "Gang kruków w Tatrach"

Zdarzeniem podzielił się w mediach społecznościowych. "Nasz instruktor nas oczywiście ostrzegał, ale kto by uwierzył, że to prawda" - rozpoczyna wpis turysta, opisując, że kruki przyleciały, otworzyły sobie kieszenie w plecakach, tam, gdzie poczuły jedzenie i zrobiły sobie prawdziwą ucztę. "Draże, kabanosy, otworzony nóż. Czy trafiłeś już na Gang Kruka w Tatrach?" - pisze i jako dowód dołącza nagranie na Instagramie .

To, że to już nie pierwszy taki przypadek w Tatrach potwierdzają komentarze pod filmem. Historią dzieli się też inna turystka.

"Podczas wspinaczki na Zadni Kościelec kruki czekały a ż przepniemy się na drugie stanowisko i dopiero wtedy ruszyły do ataku na nasz prowiant. Wyciągnęły z małej groty plecaki zastawione kamieniami, odsunęły suwaki, a my wisząc na ścianie patrzyliśmy, jak odlatywały z czekoladami, batonami i cała resztą" - napisała pod filmem jedna z użytkowniczek, dodając, że na szczęście zostawiły pieniądze. Wiele turystów przyznało także w komentarzach, że podobne rabunki spotkały ich również w okolicy - pod Zamarłą Turnią.

Kruki to jedne z najbardziej inteligentnych grup zwierząt na świecie. Od dawna wiadomo, że ptaki te wykazują zdolność do zapamiętywania ludzkich twarzy, komunikowania się za pomocą gestów i budowania relacji międzygatunkowych (np. współpracy z wilkami). Ich zdolności poznawcze dorównują małpom człekokształtnym, a w niektórych testach przewyższają osiągnięcia szympansów. Co istotne, dorównują nawet ludziom - co potwierdzają badania opublikowane wcześniej w naukowym czasopiśmie Nature.