Wyrwali go z rąk Rosjan. Walka trwała do samego końca

Na nic zdały się przywiązane linami do czołgu zestawy walki elektronicznej mające chronić maszynę przed bezzałogowcami. Żołnierze z 12. BSP "Azow" i 95. Brygady Powietrznodesantowej pokonali całą kolumnę Rosjan, którzy z uwagi na brak miejsca do ukrycia się i odparcia ataku, byli zmuszeni porzucić cały swój sprzęt.

W efekcie ukraińskie wojska zyskały kolejne cenne trofeum. Tym razem – jak zauważa portal Defence Express – jest to jeden z podstawowych czołgów z rodziny T-72, jednak zmodernizowany do wersji oznaczonej jako T-72B3. Przypomnijmy, że w kontekście innych zdobycznych maszyn w Ukrainie, w ostatnim czasie media obiegła informacja, że armia agresora wysyła do walk T-80UE-1, które już przynajmniej od dwóch lat znajdują się w arsenale Ukraińców (wiosną 2022 r. przejęli cztery tego typu maszyny, których łącznie powstało kilkadziesiąt egzemplarzy).