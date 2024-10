Ukraińcy ocenili "szwedzkie złoto". To sprzęt, który przeciwstawia się Rosjanom

Ukraińcy najwyraźniej są zadowoleni z czołgów podstawowych Stridsvagn 122 (znanych również jako Strv 122), które przekazała im Szwecja. Jak donosi serwis Army Recognition, uważają je za jedne z najlepszych do walki z rosyjską armią. Ma to związek z poziomem ochrony tych maszyn, a także ich zaawansowanymi możliwościami. Dlatego też często mówi się o nich, że są "szwedzkim złotem" w rękach Ukraińców.

Wykorzystany w tym pojeździe silnik o mocy 1500 KM pozwala na osiąganie prędkości do 70 km/h, a jego zasięg to ok. 470 km na drogach i ok. 150 km w terenie. Stridsvagn 122 jest również wyposażony w nowoczesne siatki kamuflujące Barracuda IR, które zmniejszają jego sygnaturę termiczną i radiolokacyjną, co utrudnia wykrycie przez wroga.