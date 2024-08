Duże straty lotnictwa USA. Wszystko przez pogodę

Póki co dowództwo Fort Carson nie sprecyzowało, ile dokładnie śmigłowców zostało uszkodzonych, ani jaki będzie koszt napraw. Trwa szacowanie strat. Widomo, że stacjonują tam maszyny należące do 4. Brygady Lotnictwa Bojowego wchodzącej w skład 4. Dywizji Piechoty. Z krótkiego komunikatu dla prasy oraz zdjęć pojawiających się w mediach społecznościowych można wyciągnąć wniosek, pogoda mocno dała się we znaki przede wszystkim z racji silnego wiatru. Niektóre śmigłowce zostały przewrócone.