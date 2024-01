Wyjątek dla Ukrainy. Norwegowie będą sprzedawać tam swój sprzęt

Norweski minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide zaznaczył, że wyjątkowe traktowanie Ukrainy względem innych potencjalnych kupców jest podyktowane zapewnieniem bezpieczeństwa jego państwu i całej Europie. Ze względu na możliwość przedłużenia się agresywnych działań ze strony Federacji Rosyjskiej taki ruch ma wesprzeć ukraińską obronność poprzez zapewnienie broniącemu się krajowi dostępu do związanych z obronnością produktów norweskiego przemysłu. Jest to niezwykła zmiana polityki państwa, które do tej pory konsekwentnie nie zezwalało na sprzedaż broni i amunicji do krajów zaangażowanych w wojnę, zagrożonych wojną lub w których toczy się wojna domowa.