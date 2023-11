Największe wzmocnienie od lat. Norwegia się zbroi

Pierwszym są zestawy obrony powietrznej NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System), drugim zaś efektory. Zakup numer jeden odbył się w ramach programu o kryptonimie Projekt 7821, numer dwa zaś – w ramach przedsięwzięcia o nazwie Projekt 1146. Zakupy te mają pozwolić ochronić norweskie niebo przed środkami napadu powietrznego w przypadku ewentualnej wojny. Norweski podatnik będzie musiał zapłacić za to wszystko 12,5 mld NOK (w przeliczeniu na złotówki daje to 4,67 mld). Pozyskany sprzęt stanowić będzie największe od 30 lat jednorazowe wzmocnienie norweskiej obrony powietrznej . Należy jednak pamiętać, że zostanie rozłożony na kilka lat.

W kwestii finansowania Norwegowie mogą liczyć na znaczną pomoc Waszyngtonu, który w ramach programu rządowego Foreign Military Sales wspomoże sojuszników z NATO kwotą stanowiącą równowartość 9,4 mld NOK. Za te pieniądze zakupione zostaną pociski rakietowe, a resztę – "jedyne" 3,1 mld NOK – wyda norweski rząd. Część środków pochodzić będzie z budżetu programu modernizacji technicznej w ramach długoletniego planowania, część z zaś z funduszu na uzupełnienie sprzętu przekazanego Ukrainie. Wiodącą rolę w przedsięwzięciu odgrywać będzie koncern Raytheon, a część zamówienia zostanie skierowana do krajowego przedsiębiorstwa Kongsberg Defense and Aerospace. Dostawy komponentów NASAMS rozpoczną się prawdopodobnie w 2026 r.

Szczególnie dzięki rezygnacji z tych drugich zaznaczy się większe zaufanie do sprzętu amerykańskiej proweniencji. AIM-9X nadaje się do odpalania, zarówno z zestawów NASAMS, samolotów wielozadaniowych F-35A, jak i wyrzutni stanowiących mobilną obronę wojsk lądowych. W łańcuch dostaw włączone będzie przedsiębiorstwo Nammo. Harmonogram przekazywania efektorów będzie zależny od typu pocisków. Norwegowie odbierać będą AIM-9X i AIM-120C AMRAAM od 2024 roku, zaś AMRAAM-ER od 2028 r. Te ostatnie mają zasięg zwiększony szacunkowo do niespełna 50 km w przypadku odpalania z wyrzutni bazowania lądowego.