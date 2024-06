Wybierają zupełnie inaczej niż Polska. Stawiają na sprzęt z Europy

Wedle szacunków zakup Leopardów ma kosztować Czechów podobną kwotę do tej, którą zapłacono za ponad 260 bojowych wozów piechoty CV90. Oznacza to, że władze mogą zapłacić ok. 60 mld koron czeskich (ok. 10 mld złotych). Černochová informowała, że jeszcze przed wakacjami zostanie podpisany dokument, który będzie "wyrazem zainteresowania Czech przystąpieniem do przetargu", a ostateczna umowa ma zostać sfinalizowana do końca 2024 r.