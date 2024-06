Pancerna siła polskiej armii. Wzmocnią ją kolejne abramsy

Pierwsze 14 czołgów M1A1 FEP dotarło do Polski w czerwcu 2023 r. Pół roku później w kraju pojawiło się następne 26 abramsów w tej wersji. Kolejna dostawa 29 czołgów została zrealizowana w styczniu 2024 r. Łącznie w kraju znajduje się obecnie 67 polskich M1A1 FEP oraz 28 amerykańskich czołgów M1A2 SEPv2, które zostały wypożyczone na potrzeby szkolenia. W mediach społecznościowych pojawiły się jednak zdjęcia sugerujące, że kolejne maszyny są już w drodze do kraju. Pociąg z blisko 50 abramsami został zauważony w Karolinie Południowej. Ma zmierzać do portu Charleston, skąd maszyny zostaną wysłane do Europy.