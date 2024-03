Kolejne pantery w Polsce. Cenna dostawa rozładowana w porcie

Przypomnijmy, że dostawy maszyn odbywają się od 2022 r. i mają trwać do 2025 r. W obecnym roku do Polski ma natomiast trafić łącznie ok. 60 egzemplarzy. Łączna kwota, którą Warszawa zapłaciła za południowokoreańskie czołgi wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym, to 3,34 mld dolarów. Wozy stanowią uzupełnienie luk powstałych na skutek wysłania do Ukrainy starszych czołgów T-72, PT-91 i Leopard 2.