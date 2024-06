Wylądował w Polsce. Ten samolot ma ważne zadanie

Plany nabycia przez Polskę samolotów wczesnego ostrzegania pojawiły się jeszcze w ubiegłym roku. Agencja Uzbrojenia postanowiła kupić dwa używane samoloty wczesnego ostrzegania Saab 340 EAW – to przede wszystkim z uwagi na fakt, iż były one dostępne właściwie od ręki.

Dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik wyjaśniał wcześniej, że kupione przez Polaków samoloty służyły wcześniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie zastąpiły je nowocześniejsze GlobalEye. Saaby trafiły więc do magazynów w Szwecji, skąd niedługo po zakupie miały wyruszyć do Polski. I wyruszyły – pierwszy egzemplarz wylądował w Polsce na początku marca br., teraz natomiast sekretarz stanu w MON Paweł Bejda poinformował na platformie X, że do Polski trafił drugi Saab 340 AEW Erieye.