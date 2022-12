Wspólne ćwiczenia Rosji i Chin. Poderwano samoloty

Jak informuje ukraiński serwis Defense Express, podczas lotu samoloty weszły w strefę kontroli południowokoreańskiej obrony powietrznej, ale jej nie naruszyły. Wspólne ćwiczenia były nietypowe ze względu na fakt, że po raz pierwszy w historii rosyjskie maszyny strategiczne wylądowały na terytorium Chin, a chińskie na terytorium Rosji. Przyjrzyjmy się bliżej bombowcom, które brały udział w tych manewrach.

Wspólne ćwiczenia chińskich i rosyjskich pilotów

Tu-95 to rosyjskie bombowce strategiczne zaprojektowane w biurze konstrukcyjnym Tupolewa. MS to jeden z najnowszych wariantów tych maszyn, który zadebiutował w 2015 r. Samoloty mają zasięg 10,5 tys. km lub 14,1 tys. km, jeśli zostaną zatankowane w locie i są zdolne przenosić do 15 t uzbrojenia, w tym ładunki nuklearne. Na początku lat 60. XX w. jedna z tych maszyn wzięła bezpośredni udział w zrzuceniu Car Bomby, która była jak dotąd największą lotniczą bombą wodorową na świecie.

Bez tankowania rosyjskie bombowce są w stanie spędzić w powietrzu do 14 godzin. Tu-95 są napędzane przez cztery turbośmigłowe silniki Kuzniecow NK 12 o mocy 15 tys. KM każdy, które pozwalają osiągać im prędkość do 830 km/h. Samoloty te mogą latać na pułapach do 13,5 km.

Tu-95 stanowi podstawę lotnictwa strategicznego Rosji. Jest obsługiwany przez siedmioosobową załogę, składającą się z dwóch pilotów, dwóch nawigatorów, mechanika pokładowego, strzelca-radiotelegrafisty i operatora systemów walki elektronicznej.

Masa własna bombowca wynosi 80 t, zaś startowa jest o ok. 100 t większa. W uzbrojeniu Tu-95 znajdziemy bomby lotnicze, dwa dwulufowe działka GSz-23 kal. 23 mm, pociski oraz dwa działka pokładowe AM-23.

Xian H-6 to chiński bombowiec strategiczny, stanowiący licencjonowaną wersję radzieckiego Tupolewa Tu-16. Maszyna odbyła swój pierwszy lot w 1968 r., ale jedna z jej najnowszych wersji, H-6N, została zaprezentowana publicznie dopiero trzy lata temu. Xian jest dla Chin tym, czym Tu-95 dla Rosji – do dziś jest to główny samolot bombowy Pekinu.

Szacuje się, że Państwo Środka dysponuje obecnie 150 bombowcami H-6 różnych wersji. 120 z nich służy w siłach powietrznych, a pozostałe w marynarce wojennej. Xian H-6N może prawdopodobnie przenosić rakiety CH-AS-X-13, a do tego ładunki nuklearne oraz lądowe pociski manewrujące CJ-10K/KD-20 lub KD-63.

