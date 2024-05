Wojsko alarmuje. Kolumny sprzętu na drogach

"Uwaga kierowcy! Informujemy, że od 4 do 6 maja planowane są przemieszczenia kolumn wojskowych w regionach województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego" – brzmi ostrzeżenie Wojska Polskiego na platformie X. Siły zbrojne proszą o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze – przede wszystkim z uwagi na długi weekend majowy. Największe przemieszczenia mają odbywać się od soboty 4 maja do poniedziałku 6 maja.

Abramsy i bradleye to natomiast maszyny, które są pożądane przez armie na całym świecie. Ważność tych drugich w trwającym za wschodnią granicą Polski konflikcie podkreślał zastępca dowódcy jednej z brygad szturmowych sił zbrojnych Ukrainy. Bradley to konstrukcja wykorzystująca armatę M242 Bushmaster do ostrzału celów – skuteczną również przeciwko ciężko opancerzonym jednostkom – i napędzana 500 lub 600-konnym silnikiem rozpędzającym wóz do 70 km/h na drodze i 7 km/h w wodzie.