Pojazdy wojskowe w Polsce. Jest komunikat armii

Ćwiczenia Saber Strike 24 to pierwsze z serii manewrów w ramach DEFENDER 24. W próbach wojskowych mają uczestniczyć tysiące żołnierzy (ok. 3 tys. wojskowych z USA oraz 2 tys. z krajów sojuszniczych NATO) – czytamy na portalu Defense Visual Information Distribution Service. Pierwsze zadania rozpoczęto we wtorek 9 kwietnia, kiedy to ruszył długodystansowy transport drogowy z Vilseck w Niemczech. Żołnierze zmierzają w kierunku wschodnim – do Polski, gdzie m.in. na poligonie w Bemowie Piskim rozpoczną ćwiczenia koordynacji wsparcia ogniowego oraz inne szkolenia integrujące zaawansowane uzbrojenie NATO.

Ćwiczenia Saber Strike 24 w Polsce

Z uwagi na trwający właśnie jeden z epizodów DEFENDER 24, w Polsce pojawia się mnóstwo maszyn wykorzystywanych przez NATO. Na polskich drogach znajdą się m.in. niemieckie i amerykańskie wozy opancerzone i ciężarówki przewożące sprzęt wojskowy. W ramach szkolenia Saber Strike 24 w polskich bazach będą też stacjonować m.in. amerykańskie śmigłowce.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych RP przekazało, że do 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku dotarły już śmigłowce AH-64E Apache, które będą uczestniczyć w ćwiczeniach. Przypomnijmy, że są to maszyny produkowane od lat 70. ubiegłego wieku, które jednocześnie do dziś są uznawane za jedne z najlepszych śmigłowców szturmowych na świecie. Apache to konstrukcja przeznaczona przede wszystkim do zwalczania broni pancernej i wspierania oddziałów lądowych. Napędzają ją dwa silniki turbowałowe T-700-GE-701, zaś na uzbrojenie składają się działko M230 kal. 30 mm oraz rakiety Hellfire/Hellfire II, Hydra 70 oraz AIM-92 Stinger.

W ramach ćwiczeń Saber Strike 24 nie zabraknie też działań z wykorzystaniem czołgów. Na poligonie w Bemowie Piskim będą szkolić się żołnierze z 15. Brygady Zmechanizowanej wraz z 2. Pułkiem Kawalerii Armii USA. Na tę okoliczność zaplanowano strzelanie m.in. z armatohaubic, ale też polskich czołgów PT-91 Twardy.

Dodajmy, że wspomniane PT-91 to czołgi, które są wykorzystywane również na froncie w Ukrainie. W istocie jest to maszyna będąca modernizacją radzieckiego T-72, w której zainstalowano ulepszoną jednostkę napędową S-12U (zamiast W-46) o mocy 850 KM oraz pancerz reaktywny ERAWA. Do ostrzału polska maszyna wykorzystuje natomiast armatę 2A46 Rapira-3 kal. 125 mm, która współpracuje z ulepszonymi przyrządami obserwacyjnymi POD-72, PNK-72 Radomka oraz noktowizyjnym PCN-A.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski