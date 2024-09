Wielka bitwa na kierunku Kupiańska. Rosjanie zdziesiątkowani

Nagranie z nieudanego szturmu Rosjan opublikował m.in. Jurij Fedorenko, dowódca batalionu Achilles z 92. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej. To jedna z ukraińskich brygad operujących na kierunku Kupiańska.

W tym przypadku do odparcia ataku Rosjan wykorzystane zostały przede wszystkim drony ( kamikadze jak również bezzałogowce wielokrotnego użytku zrzucające amunicję), których operatorzy bardzo skutecznie uderzali w rosyjskie ciężarówki, czołgi, bojowe wozy piechoty i transportery opancerzone BTR oraz MT-LB.

Jak poinformował Jurij Fedorenko, 14 pojazdów Rosjan zostało całkowicie zniszczonych. Kolejne 26 jednostek sprzętu najeźdźców udało się uszkodzić. Lista strat Rosjan obejmuje m.in. ATV (pojazdy do poruszania się w każdym terenie) , ciężarówki Ural i UAZ, ale też ciężki sprzęt pancerny w postaci czołgów, bojowych wozów piechoty BMP i transporterów opancerzonych BTR oraz MT-LB.

Dla przykładu MT-LB to pływający transporter opancerzony z lat 60. ubiegłego wieku. Jest napędzany silnikiem o mocy 240 KM i może osiągać prędkość do 60 km/h na lądzie oraz ok. 5 km/h w wodzie.