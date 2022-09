Transporter opancerzony MT-LB był bez szans. Ukraiński snajper używał tego potwora

Snipex Aligator należy do grupy karabinów wielkokalibrowych służących do eliminacji sprzętu bądź też i żołnierzy chowających się np. za ścianami na dystansach przekraczających 2 km. Najsłynniejszym przedstawicielem tej rodziny są karabiny Barretta zasilane amunicją kal. 12,7x99 NATO, ale Ukraińcy zdecydowali się stworzyć karabin wykorzystujący jeszcze większy i mocniejszy nabój kal. 14,5×114 mm.

Jest to jeszcze konstrukcja wywodząca się okresu międzywojennego kiedy to sądzono, że karabiny przeciwpancerne będą wystarczającą bronią przeciw czołgom. Nabój ten był wykorzystywany przez ZSRR w powtarzalnym PTRD i samopowtarzalnym PTRS. Standardowo nabój zawierał pocisk B-32 ze stalowym rdzeniem i masą zapalającą, ale w użyciu był też pocisk BS-41 wykorzystujący znacznie twardszy rdzeń z węglika wolframu.

Karabin Snipex Aligator jest zdolny rozpędzić rzeczone pociski o masie 910 - 990 granów (~-59 - 64 g) do około 980 m/s. Pozwala to na przebicie w przypadku B-32 30 mm stali pancernej pod kątem 90 stopni na dystansie 500 m, a przypadku BS-41 będzie to jeszcze więcej. Taka penetracja jest wystarczająca do zwalczania transporterów opancerzonych.