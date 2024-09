Lepsze niż F‑16? Szczera opinia Ukraińca o szwedzkich myśliwcach

"On [Gripen - przyp. red] był najtańszy pod kątem eksploatacji. Był przystępniejszy pod względem infrastruktury i personelu – lotniczego i technicznego. Nie wolno nam również zapominać, że ten samolot może wystartować z krótkiego pasa startowego, a nawet ze zwykłej autostrady. W pierwszych etapach pozyskiwania nowoczesnego lotnictwa trzeba było jednak wybrać jeden typ samolotu, a następnie możliwie przejść do jego uzupełnienia. I to już się dzieje. Po F-16 widzimy bowiem intencje Francji dotyczące przekazania Mirage, jest ponowne zainteresowanie JAS‑39 Gripen" - wyjaśnił Chrapczyński cytowany przez agencję Unian.

Z punktu widzenia Ukraińców JAS‑39 Gripen rzeczywiście posiada bardzo istotne cechy. O ile F-16 musi być obsługiwany na lotniskach, szwedzki myśliwiec jest w stanie startować z doraźne wyznaczonych pasów startowych , wystarczy prosty odcinek drogi o długości ok. 800 m. Jest też tańszy w utrzymaniu. Szacuje się, że godzina lotu JAS-39 Gripen kosztuje ok. 40 proc. mniej niż w przypadku F-16 .

JAS‑39 Gripen to jednosilnikowy myśliwiec ze skrzydłami typu delta z usterzeniem kaczki. Cechuje się długością ok. 14 m. Osiąga prędkość do 2 Ma (ok. 2130 km/h) i może operować na pułapie do 18 tys. m. Jego uzbrojenie podstawowe stanowi działo Mauser BK-27 kal. 27 mm, ale poza nim JAS 39 Gripen może przenosić podwieszane pociski i bomby o większej sile rażenia.