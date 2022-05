Łotewska firma wspiera Ukrainę. Przerabia cywilne pojazdy na wojskowe

ATV to akronim od All Terrain Vehicle (pojazd terenowy), odnoszący się najczęściej do quadów. Konstrukcja charakteryzuje się brakiem kabiny, a jej przeznaczaniem jest jazda po nieutwardzonych drogach. Ze względu na cele, jakie musi spełniać taki pojazd, ogumienie w ATV musi być odporne na uszkodzenia i posiadać dużą pojemność (pozwala to pojazdowi poruczać się z obniżonym ciśnieniem oraz po wodzie).