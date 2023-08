Wciskają nam kit. Chodzi o emisję dwutlenku węgla

Jednym ze współczesnych sposobów na redukcję emisji dwutlenku węgla jest jego przechwytywanie i składowanie. Ta technologia nadal jest eksperymentalną, ale bez nieśmiałości sięga po nie coraz więcej zakładów przemysłowych. Poniekąd słusznie. Istnieją gałęzie przemysłu, gdzie nie ma szans na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Pozbywanie się dwutlenku węgla nie jest jednak tym samym co ograniczanie jego emisji, a o tym świat zdaje się zapominać.

Wychwytywanie dwutlenku węgla (CCS lub CCUS) wymaga specjalistycznej instalacji w miejscu jego emisji, na przykład zakładzie przemysłowym. Jej zadaniem jest zasysanie zanieczyszczenia, które następnie jest transportowane do miejsca składowania. Może zostać wpompowane pod ziemię lub ponownie użyte.

Zastosowanie dla nadwyżek dwutlenku węgla nie jest jednak rozległe. Przydają się one produkcji suchego lodu lub do nasycania CO2 produktów spożywczych, ale niewiele więcej. Proces wtłaczania dwutlenku węgla pod ziemię lub dno morskie powoduje zaś, że olbrzymim kosztem energii zostaje on tam uwięziony.