Odmówili pomocy Ukrainie. Woleli pociąć śmigłowce na części

Koncern NHI (producent NH90, na bazie którego powstał MRH-90 Taipan dla Australii) miał otrzymał już 300 z 4 tys. zakupionych komponentów. Pierwsze dostawy miały miejsce we wrześniu 2024 r. Szef koncernu NHI stwierdził, że części zamienne z australijskich śmigłowców są "wykorzystywane w szerokim programie wsparcia dla NH90" i to właśnie dzięki nim udało się rozwiązać problem braku podzespołów do tych maszyn.