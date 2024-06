Pociąg pełen Abramsów w drodze. Ale nie trafią do Ukrainy

Choć dostrzeżone w USA Abramsy są przeznaczone dla Australijczyków, nie brak tutaj wątku ukraińskiego. Wynika to z faktu, iż czołgi w wersji M1A2 SEP V3 mają zastąpić wykorzystywane dotąd przez daleki kraj Abramsy M1A1, a więc te same, które wcześniej otrzymali Ukraińcy.

Kijów na bieżąco śledził program wymiany australijskich czołgów na nowe maszyny z USA, w związku z czym jeszcze w 2023 r. ukraińscy dyplomaci wygłosili przemówienie, w którym wezwali rząd Australii do przekazania Ukrainie starszych pojazdów (razem z wycofanymi ze służby śmigłowcami MRH-90 Taipan). Mowa o niebagatelnym wsparciu, bowiem Australia dysponuje 59 czołgami Abrams w wariancie M1A1. Dla porównania Ukraińcy otrzymali "tylko" 31 czołgów tego typu.

Choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone i obecnie możliwość wysłania do Kijowa starszych czołgów M1A1 z Australii pozostaje w sferze domysłów, nie można wykluczyć, że nowe M1A2 SEP V3 przyczynią się do przekazania Ukrainie kolejnych Abramsów.