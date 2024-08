W obwodzie lipieckim w Rosji, który znajduje się ok. 300 kilometrów od granicy z Ukrainą, doszło do pożaru na terenie wojskowej bazy lotniczej. Informacje o tym zdarzeniu podała agencja AFP, powołując się na doniesienia rosyjskich mediów. W nocy z czwartku na piątek baza ta była celem ataku ze strony ukraińskich dronów. Kijów posiada wiele bezzałogowców o znacznym zasięgu, będących w stanie wykonać taką misję. Przypominamy, co to za urządzenia.

Rosyjskie media, powołując się na regionalnego przedstawiciela ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych, poinformowały, że "wybuchł pożar na terenie lotniczej bazy wojskowej w obwodzie lipieckim". Gubernator obwodu lipieckiego, Igor Artamonow, przekazał natomiast, że w piątek podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców czterech wiosek w regionie, które są położone częściowo w pobliżu bazy lotniczej. Powodem takiego działania były zmasowane ataki ukraińskich dronów, które doprowadziły do wybuchów i zakłóceń w dostawach prądu.

Ukraińskie drony nad Rosją

Rosyjskie ministerstwo obrony podało, że w nocy z czwartku na piątek nad terytorium kraju zestrzelono łącznie 75 ukraińskich bezzałogowców. Większość z nich miała zostać zniszczona nad obwodami lipieckim i biełgorodzkim. Części bezzałogowców udało się jednak dotrzeć do celu. Ukraina w swoim arsenale posiada wiele urządzeń, które są zdolne do pokonywania setek kilometrów, lotu ze znaczną prędkością i przenoszenia sporych ładunków wybuchowych.

Do takiej kategorii można zaliczyć m.in. drony UJ-22 "Airborne" o zasięgu wynoszącym 800 km, drony kamikadze Bóbr zaliczane do kategorii amunicji krążącej o zasięgu wynoszącym nawet 1000 km, bezzałogowce Rubaka o zasięgu wynoszącym ok. 500 km czy poradzieckie bezzałogowe maszyny rozpoznawcze Tu-141 Striż i Tu-143 Rejs, przerobione na drony do zadań uderzeniowych.

Ukraińskie drony są poważnym zagrożeniem dla Rosjan

Drony UJ-22 Airborne to wielozadaniowe bezzałogowe systemy powietrzne, zdolne do lotu z prędkością sięgającą 160 km/h i na maksymalnym pułapie sześciu km. Mogą pracować bez przerwy przez siedem godzin i przenosić ładunki o masie do 20 kg.

Drony Bóbr i Rubaka to z kolei drony kamikadze przeznaczone do przeprowadzania niszczycielskich ataków na wroga. Pierwsze ze wspomnianych maszyn mogą osiągać prędkość nawet 200 km/h i przenosić uzbrojenie o masie 75 kg. Drugie przenoszą natomiast ładunki o masie do 15 kg.