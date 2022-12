USA zaprezentowały swoją potęgę. Tak wygląda "słoniowy spacer"

W oszałamiającym pokazie mocy samoloty należące do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych wykonały niedawno "słoniowy spacer" – donoszą japońskie media, opisując prezentację, która odbyła się w bazie powietrznej miasta Kadena w Japonii.

"Słoniowy spacer" to pokaz sił lotniczych, wymagający ogromnej koordynacji. Polega on na ustawieniu dużej liczby samolotów bardzo blisko siebie na pasie startowym; następnie maszyny wznoszą się w powietrze w krótkich odstępach czasu. Wykonywano go już podczas II światowej – bombowce aliantów przeprowadzały wtedy ataki w misjach liczących nawet 1 tys. maszyn.

W ostatnim pokazie w Japonii, udział wzięły m.in. 23 myśliwce F-15C i osiem F-22. "Spacer słoniowy" był też wykonany w listopadzie w bazie w stanie Missouri przez osiem legendarnych bombowców stealth B-2 Spirit. Przybliżamy możliwości ostatnich z tych maszyn.

Amerykańskie bombowce w "słoniowym spacerze"

Jak zauważa serwis The War Zone, w pokazie w Missouri wzięło udział 40 proc. bombowców z całej floty B-2, jaką posiada US Air Force (producent Northrop Grumman stworzył je w liczbie 20 egzemplarzy). Koncepcja tych maszyn powstała w latach 70. XX w. w związku z rozwojem radzieckiej techniki radiolokacyjnej. Bombowce posiadają właściwości stealth, co oznacza, że są trudniej wykrywalne dla radarów. Pierwszy oblot B-2 Spirit odbył się w 1989 r.

F-22 Raptor supernowoczesne myśliwce USA w Polsce

Bombowiec jest wyposażony w cztery silniki dwuprzepływowe General Electric F118-GE-100, które pozwalają osiągać mu prędkość poddźwiękową do 1040 km/h. Maszyna ma zasięg przekraczający 9,6 tys. km, a jej maksymalny pułap wynosi nieco ponad 15 km. B-2 Spirit może przepościć uzbrojenie konwencjonalne oraz ładunki jądrowe o łącznej masie ok. 18 t.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Edwards Air Force Base Przykład "słoniowego spaceru" w bazie lotniczej Moody w stanie Georgia

Jak pisaliśmy na naszych łamach, w grudniu ub.r. przeprowadzono testy bombowców z użyciem pocisków manewrujących typu stealth Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Extended Range (JASSM-ER). Korporacja Northrop Grumman twierdzi, że jest to broń, która pozwala trafić w dowolny cel z dowolnego miejsca. Wyposażenie B-2 Spirit w pociski JASSM-ER to jedna z nowych zdolności wprowadzanych do tych maszyn.

– Niezrównane możliwości B-2 sprawiają, że jest to jedyny penetrujący bombowiec stealth dalekiego zasięgu znajdujący się obecnie w arsenale USA. Zaangażowani w ciągłą modernizację B-2, wykorzystujemy innowacje naszej firmy w inżynierii cyfrowej i dziesięciolecia wiodącej pozycji w projektowaniu i utrzymywaniu nisko obserwowalnych platform – mówi Shaugnessy Reynolds, wiceprezes i menedżer programu B-2 w Northrop Grumman.

Adam Gaafar, dziennikarz Wirtualnej Polski