Udany test Dark Eagle. USA coraz bliżej posiadania potężnej hipersonicznej broni

Z kosmodromu Cape Canaveral na Florydzie przeprowadzono pomyślny test hipersonicznego pocisku konwencjonalnego. Wydarzenie to, zrealizowane przez Biuro Szybkich Zdolności i Krytycznych Technologii Armii USA (RCCTO) we współpracy z Programem Systemów Strategicznych Marynarki Wojennej USA (SSP), stanowi kluczowy krok w rozwoju zaawansowanej broni.

Sukces Dark Eagle

"Ten test potwierdza nasze zdolności do dostarczenia tej technologii żołnierzom. Dzięki niemu zademonstrowaliśmy osiągnięcie prędkości hipersonicznej przy znaczących dystansach," powiedziała Christine Wormuth, sekretarz armii USA.

Jak informuje Departament Obrony USA był to drugi w tym roku udany test pełnego systemu broni hipersonicznej All Up Round (AUR). Test ten jako pierwszy wykorzystał system Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) zintegrowany z mobilnym centrum operacyjnym i wyrzutnią osadzoną na przyczepie.

Sekretarz marynarki Carlos Del Toro podkreślił znaczenie testu: "To ważny krok w rozwoju jednej z naszych najnowocześniejszych broni. Zbliżając się do pierwszej dostawy dla armii, kontynuujemy integrację systemu Conventional Prompt Strike na okrętach nawodnych i podwodnych, by utrzymać naszą przewagę".

Wyniki testu wesprą pierwsze operacyjne wdrożenie hipersonicznej broni AUR przez armię oraz przygotowania marynarki do morskiego rozmieszczenia systemu. Wiceadmirał Johnny R. Wolfe Jr., dyrektor Programów Systemów Strategicznych Marynarki, podkreślił wagę współpracy: "Ten sukces jest dowodem na efektywne partnerstwo armii i marynarki, które pozwoliło opracować przełomowy system broni."

Technologia hipersoniczna w rękach USA

Systemy hipersoniczne, osiągające prędkości ponad pięciokrotnie większe niż prędkość dźwięku (Mach 5), oferują wyjątkowe połączenie prędkości, zasięgu, manewrowości i wysokości. Te cechy sprawiają, że są one idealne do eliminowania celów w czasie krytycznym, nawet w silnie bronionych obszarach, donosi Departament Obrony USA.

USA odstaje od Rosji i Chin w wyścigu o broń hipersoniczną. Obydwa mocarstwa dysponują już pociskami jak Ch-47M2 Kindżał i 3M22 Cyrkon, a USA przesuwają termin wdrożenia Dark Egale. Pocisk ten, będący częścią systemu Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), w założeniu ma być przełomowym elementem uzbrojenia USA. Jego zasięg określany jest na ok. 2700 km, co czyni go bronią dalekiego zasięgu.

Kluczową cechą pocisku jest jego zdolność do osiągania prędkości ponad 5 Machów, czyli ponad 6000 km/h. Dzięki temu jest w stanie przekraczać granice szybkości, powodując trudności w przeciwdziałaniu dla większości systemów obrony przeciwrakietowej. Dark Eagle zaprojektowano tak, aby w jednej z faz swojego lotu znajdować się na szczycie atmosfery ziemskiej, gdzie pozostaje poza zasięgiem radarów wroga, co zwiększa jego skuteczność bojową.