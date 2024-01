Unikatowe amerykańskie pojazdy w Ukrainie. Pełnią bardzo ważną rolę

W Ukrainie pojawiły się pierwsze zdjęcia żołnierzy wykorzystujących czołgi mostowe M60 Armored Vehicle Launched Bridge (AVLB) dostarczone przez USA. Są to bardzo ważne pojazdy umożliwiające zachowanie mobilności na terenach obfitych w przeszkody wodne, ponieważ Rosjanie lub wycofujący się wcześniej Ukraińcy zniszczyli dużą część infrastruktury mostowej w regionach przyfrontowych.

Amerykańskie czołgi mostowe M60 AVLB są drugą konstrukcję tego typu w Ukrainie po niemieckich czołgach mostowych Biber . M60 AVLB to konstrukcja z lat 60. XX wieku bazująca na podwoziu czołgu M60 Patton, na którym zamontowano moduł mostu nożycowego wykonanego z aluminium o masie 13 ton o długości całkowitej 20 m.

Most można rozłożyć i złożyć w mniej niż 10 minut, a jego pierwotny udźwig w ramach Military Load Classification (MLC) 60 wytrzymywał masę czołgów M60 Patton co w ukraińskich warunkach jest wystarczające dla czołgów z rodziny T-72, T-64 czy T-80. Jednakże w latach 90. XX wieku Amerykanie opracowali wzmocniony wariant MC 70 dostosowany do wyższej masy czołgów M1 Abrams.