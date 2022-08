Kolejna dostawa z Niemiec. Ukraina otrzyma czołgi mostowe

Przekazane przez Berlin czołgi mostowe są przeznaczone do pokonywania w warunkach bojowych przeszkód terenowych, takich jak r zeki i wąwozy o szerokości do 20 metrów. Pojazdy są nieuzbrojone, ale wyposażono je w wyrzutnie granatów dymnych .

Produkcja czołgów mostowych Biber (pl. "bóbr") rozpoczęła się w 1975 r. Prace nad czołgiem podjęto w dwóch zespołach kierowanych przez firmę Krauss-Maffei AG. Z przodu konstrukcji znajduje się lemiesz oraz ramię, które unosi dwuczęściowe, rozsuwane przęsło. Każdy element mostu ma 11 m długości i 4 m szerokości, zatem po rozłożeniu ma on łącznie 22 m.

Według Bundeswehry most można rozłożyć przy wsparciu sił pancernych w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. Konstrukcja jest zatwierdzona dla wojskowej klasy obciążenia do 55 t (czasowo most wytrzymuje ciężar 60 t).