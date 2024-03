Ukraiński ekspert o F‑16. Opinia wlewająca nadzieję na pokonanie Rosjan

Serhij Kuzan odniósł się do ostatnich informacji o strąceniu przez Ukraińców aż 13 rosyjskich samolotów. Poskutkowało to zauważalnie mniejszą liczbą lotów wrogich jednostek nad terytorium Ukrainy, a to właśnie wykorzystywanie przez najeźdźców samolotów myśliwsko-bombowych Su-34 i KAB (korygowane bomby lotnicze, których masa może dochodzić do nawet 1500 kg) mocno utrudnia działania armii obrońców.