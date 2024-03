Tydzień temu zestrzelono jeden. Dziś nie lata żaden

"Jest prawdopodobne, że Rosja będzie musiała zbadać opcje wypełnienia tej luki, w tym zmianę przeznaczenia samolotów i zaakceptowanie większego ryzyka w celu zapewnienia skutecznego wsparcia powietrznego, którego wymagają jej siły naziemne, a którego prawdopodobnie nie otrzymują. To długotrwały problem, który prawie na pewno został zaostrzony przez uziemienie A-50 wspierających operacje" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Całkowita rezygnacja z A-50 wydaje się niemożliwa. To zbyt znaczące utrudnienie działań Rosjan. A-50 to AWACS, czyli samoloty wczesnego ostrzegania i kontroli, które bywają nazywane oczami rosyjskiego lotnictwa. Zapewniają cenne informacje o ruchach przeciwnika i przekazują je do stanowisk dowodzenia. Poza tym współpracują z innymi rosyjskimi samolotami, które operując na niskich wysokościach nie "widzą" tyle, ile latający wysoko A-50.